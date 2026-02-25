Μαρουσάκης: Μία χώρα σε δύο εποχές - Πού αναμένεται ψυχρός και χειμωνιάτικος καιρός

Για μία χώρα χωρισμένη σε δύο εποχές, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη πρόγνωσή του για τον καιρό σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στην πρόγνωσή του για τον καιρό, ανέφερε αρχικά πως η θερμοκρασία κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα αυτές τις ημέρες, ωστόσο η χώρα θα είναι χωρισμένη σε «δύο εποχές».

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, σήμερα και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, που τοπικά θα φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία στα ανατολικά και νότια, κοντά στο Αιγαίο, θα σημειώνονται λίγες τοπικές βροχές και έντονοι άνεμοι, ενώ δυτικά της Πίνδου ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, χαμηλότερους ανέμους και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα αναμένονται λίγες βροχές στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανόν στην περιοχή της Αττικής γύρω από Πάρνηθα και Πεντέλη, ενώ μεμονωμένες βροχές θα σημειωθούν και στην Κρήτη, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Αντίθετα, στα δυτικότερα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με θερμοκρασίες υψηλότερες για την εποχή.

Στα ανατολικά και νότια η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, με λίγα σύννεφα γύρω από τα βουνά. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 16 βαθμούς.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως ηλιόλουστος με λίγα σύννεφα, βορειοδυτικό άνεμο και θερμοκρασία κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Σχετικά με τον καιρό της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη δεν προβλέπονται έντονες κακοκαιρίες, με μεγάλα ύψη βροχής ή καταιγίδες.

Ωστόσο, στα ανατολικά τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει πιο ψυχρός και χειμωνιάτικος, ενώ στα δυτικά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο ανοιξιάτικες.