Πάφος: Σε ύφεση η φωτιά

Μετά από τρεις μέρες, η φωτιά στην Πάφο της Κύπρου βρίσκεται σε ύφεση με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, η φωτιά είναι πλέον σε ύφεση καθώς είναι υπό έλεγχο και το μέτωπο στην περιοχή Πολέμι.

Λόγω της ύφεσης της πυρκαγιάς, αποδεσμεύτηκαν τα εναέρια μέσα παραμένοντας ωστόσο σε ετοιμότητα, καθώς εγκυμονεί κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

«Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, καθώς ελέγχθηκε και το ενεργό μέτωπο παρά την κοινότητα Πολέμι. Αποδεσμεύoνται προσωρινά τα εναέρια μέσα και παραμένουν σε ετοιμότητα. Οι ομάδες καταστολής συνεχίζουν με τελικές κατασβέσεις και πλήρη οριοθέτηση. Ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων υπαρκτός», γράφει αναλυτικά στην ανάρτηση του στα social media ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.

Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας ισχυρές ήταν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Από το πρωί, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είχαν επιστρατευτεί πέντε πτητικά μέσα.

Κατόπιν αιτήματος των κυπριακών αρχών προκειμένου να συνδράμουν εναέρια μέσα από Ιορδανία, Ισραήλ, Ελλάδα και Ευρωπαϊκό μηχανισμό, έφτασαν το πρωί σήμερα δύο αεροπλάνα τύπου καναντέρ από την Ελλάδα αλλά και επιπλέον airtractor από την Ιορδανία.

Η πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης που άφησε πίσω της η πυρκαγιά ανέρχεται στα 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

