ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώτος αρχηγός του κυκλώματος - Ο ρόλος της συζύγου του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν σήμερα 34 από τους 37 συλληφθέντες σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις, που έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταθέτουν για τις πράξεις τους ενώπιον των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα, ενώ ανάμεσά τους και ένας, από τους δύο, φερόμενους αρχηγούς του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 38χρονος αγρότης από τα Γιαννιτσά και πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 38χρονος κατηγορείται πως έβρισκε τα πρόσωπα και τις ελεύθερες εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί, και φέρεται να είχε τη δυνατότητα να τις δηλώνει για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ρόλος της συζύγου του

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε και η σύζυγός του, που διατηρούσε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου διακινούνταν τα χρήματα των επιδοτήσεων από τον Οργανισμό.

Οι συλληφθέντες του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναχωρούν αύριο για την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, και θα τους ασκηθούν σχετικές διώξεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο ο «Φραπές»

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται η αδικαιολόγητη περιουσία του αποκαλούμενου «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελέγχεται το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 που εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Εκτός από το υπέρογκο ποσό, εξετάζονται και 8 αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανάμεσα στα οποία και μια Τζάγκουαρ.

Μετά την εύρεση της περιουσίας με τα εκατομμύρια και τα πολυτελή αυτοκίνητα, η Αρχή υποχρεούται να διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Την ίδια ώρα καλείται να διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Το ίδιο πρόσωπο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπράξει το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όσο για το τι είχε δηλώσει ο συγκεκριμένος παραγωγός, η αρμόδια αρχή εντόπισε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις.

Εντούτοις, φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν διεκδικήθηκε από κανέναν.