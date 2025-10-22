ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - «Αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. και η Jaguar

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται η αδικαιολόγητη περιουσία του αποκαλούμενου «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελέγχεται το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 που εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Εκτός από το υπέρογκο ποσό, εξετάζονται και 8 αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανάμεσα στα οποία και μια Τζάγκουαρ.

Μετά την εύρεση της περιουσίας με τα εκατομμύρια και τα πολυτελή αυτοκίνητα, η Αρχή υποχρεούται να διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Την ίδια ώρα καλείται να διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Το ίδιο πρόσωπο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπράξει το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όσο για το τι είχε δηλώσει ο συγκεκριμένος παραγωγός, η αρμόδια αρχή εντόπισε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις.

Εντούτοις, φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν διεκδικήθηκε από κανέναν.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για το σκάνδαλο επιδοτήσεων σε πέντε περιοχές

Των αποκαλύψεων για τα εκατομμύρια του «Φραπέ» προηγήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας, που εξάρθρωσε κύκλωμα το οποίο φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν συλληφθεί 37 άτομα σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), προκειμένου αγρότες και κτηνοτρόφοι να εμφανίζονται με δικαιώματα ή εκτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, με οικονομικό όφελος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία σχηματίζεται στο πλαίσιο πολύμηνης προανακριτικής έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται, την Πέμπτη, να οδηγηθούν στην Αθήνα και να παραπεμφθούν ενώπιον της ευρωπαίας εισαγγελέως, στο πλαίσιο της διερεύνησης αδικημάτων που άπτονται της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, αλλά και για να αποτιμηθεί με ακρίβεια η ζημία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να συνεργάζεται με τις αρχές για την αντιπαραβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών, ενώ εξετάζεται το εύρος τυχόν εσωτερικών ελέγχων που παρακάμφθηκαν ή παραβιάστηκαν.

