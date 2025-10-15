ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες - Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών

Άρχισαν από σήμερα το μεσημέρι οι πρώτες πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, όπως είχε προαναγγείλει σχετικά και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.
Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στην ΕΡΤ για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεκαθάρισε πως ο πρώτος γύρος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
«Ξεκινάμε με την πληρωμή βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομίας του προηγούμενου προγράμματος 2022 – 2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024 συμπεριλαμβανομένων της αναδιανεμητικής του προγράμματος ΓΙΑΝΓΚ και του προγράμματος Οίνου και Μελισσοκομίας. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει» ανέφερε.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών
Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ακολουθούν:
- καταβολή 12 εκατομμυρίων για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών
- ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ (στις 20 Οκτωβρίου κλείνει το ΟΣΔΕ)
Το επόμενο δεκαήμερο:
- Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους από ευλογιά και πανώλη.
Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται:
- Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ
- Η επιστροφή από την ΑΑΔΕ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών που έγιναν το 2025 λόγω παγωνιάς
- Μέσα στο Νοέμβριο θα λάβουν χρήματα και οι δικαιούχοι για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τις καταστροφές του Ντάνιελ, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε ο κ. Κέλλας.
Ήδη την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν στους δικαιούχους καταβολές ύψους 1,5 εκατομμυρίου στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου.
Απομένουν οι πληρωμές του 2023, σύμφωνα με τον Χρήστο Κέλλα., ο οποίος τόνισε ότι οι αποζημιώσεις είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στα καθαρόαιμα θηλυκά φτάνει μέχρι 250 € και στα αρσενικά μέχρι 500 €.
Υπενθυμίζεται πως από την Τρίτη βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης, που παραμένει στον Οργανισμό.
Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι προσπάθειες του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιούνται, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας: Ο έλεγχος από το Εσωτερικών Υποθέσεων και την Οικονομική Αστυνομία συνεχίζεται κανονικά στα επόμενα 50.000 ΑΦΜ. Όμως, ο μεγάλος αριθμός είναι οι τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυστυχώς καθυστερούν να λάβουν τα χρήματά τους λόγω αυτών των περιπτώσεων.