ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οι συλληφθέντες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η έξοδός τους από τη ΓΑΔΑ έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας

LifO Newsroom
ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Φωτ.: Eurokinissi
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (23/10), οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έξοδός τους από τη ΓΑΔΑ έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας με τους συλληφθέντες να έχουν τα πρόσωπά τους καλυμμένα. 

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι σε συντονισμένη επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Σε τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχεται η ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση του πολυμελούς κυκλώματος είσπραξης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση ψευδών δηλώσεων.

Η ζημιά, που χρονολογείται στο διάστημα από το 2018 έως σήμερα, ενδέχεται να υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ.

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Ιωαννίνων, αλλά και στο νησί της Σαντορίνης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας.

Μεταξύ των 36 συλληφθέντων είναι και τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς κι ένας λογιστής, ο οποίος συνεργαζόταν με το κύκλωμα και υποβοηθούσε τη φερόμενη δράση της.

