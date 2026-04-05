Αγρίνιο: Απεγκλωβίστηκε από το δύσβατο σημείο ο τραυματισμένος ορειβάτης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο απεγκλωβισμός του ορειβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε στη δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου (Κούτουπας), στο Αγρίνιο.

Για τη διάσωσή του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την ΕΡΤ να μεταδίδει πως στην τρίτη προσπάθεια προσέγγισης, διασώστες με Super Puma παρέλαβαν τον 56χρονο, τον οποίο είχε μεταφέρει στο σημείο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ.

Ο 56χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι του.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης άνδρα στο Αγρίνιο. https://t.co/oxW9Z57fXN — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026

Αγρίνιο: Πώς εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε ο ορειβάτης

«Κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον Άγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Αγρινίου και Μεσολογγίου, την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης και 7ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και Ομάδα Σ.μηΕ.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον τραυματισμένο άνδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα, με συντονισμένες ενέργειες και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη και θα διακομισθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας».