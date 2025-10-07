«Ο Παύλος τα κατάφερε» - Πέντε χρόνια από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Σαν σήμερα, στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ανακοίνωσε την ιστορική του απόφαση: η Χρυσή Αυγή δεν είναι πλέον ένα πολιτικό κόμμα, αλλά εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση ήρθε μετά από πεντέμισι χρόνια ακροαματικής διαδικασίας και περισσότερες από 450 συνεδριάσεις.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν 68 άτομα, ανάμεσά τους και η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκαν ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης.

Tο δικαστήριο με την ίδια απόφαση κήρυξε ενόχους για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της ΧΑ τους πρώην βουλευτές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνιο Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζηλο, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο Κουκούτση ενώ ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο Γιώργο Ρουπακιά και 15 ακόμη από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2020, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο Αθηνών. Τα πανό έγραφαν «Δεν είναι αθώοι» και τα συνθήματα κάλυπταν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου, Μαρία Λεπενιώτη, εκφώνησε την απόφαση, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, δάκρυα και αγκαλιές.

Ανάμεσά τους, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου μουσικού Παύλου Φύσσα, που εκείνη τη στιγμή φώναξε με λυγμούς: «Γιε μου… τα κατάφερες!»

Βγαίνοντας από το δικαστήριο δήλωσε: «Νίκησε ο Παύλος, νίκησε η ελευθερία, αυτό που πραγματικά ήταν ο Παύλος. Μας ανοίγεται ένας δρόμος καλός, αλλά δεν κερδίζεται έτσι ο φασισμός. Χρειάζεται αγώνας. Κερδίσαμε μια μάχη, αλλά στο χέρι σας είναι από εδώ και πέρα. Μας άνοιξε τον δρόμο ο Παύλος. Δεν έχει τελειώσει όμως τίποτα ακόμα. Κερδίσαμε ένα κομμάτι και αυτό το χρωστάμε σε όλους σας.»

Και λίγο αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Δικαιώθηκα. Έχασα ένα παιδί, αλλά έχω κερδίσει όλα τα παιδιά του κόσμου.»

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης δίκης, η Μάγδα Φύσσα δεν σταμάτησε να δίνει το «παρών».

«Μετά από πεντέμισι βασανιστικά χρόνια δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία δεχτήκαμε ύβρεις και απειλές από την πλευρά των κατηγορουμένων, η συνολική καταδίκη της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή είναι μονόδρομος.», είχε δηλώσει τότε, η ίδια, χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία της μέσα στο Εφετείο το 2022, στο πλαίσιο της δίκης σε δεύτερο βαθμό, συγκλόνισε ξανά: «Εκεί χάθηκαν όλα. Ξαφνικά ισοπεδώθηκαν όλα. Ζήτησα να πάω να τον δω... Ζήτησα να πέσουμε πάνω του να τον ζεστάνουμε για να σηκωθεί. Δεν ήταν φοβισμένος, δεν ήταν ταλαιπωρημένος. Δυστυχώς ήταν νεκρός.»

Η κατάθεσή της περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τον τρόπο που οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι, το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013.

Το 2025, πέντε χρόνια μετά την απόφαση, η υπόθεση της Χρυσής Αυγής παραμένει ανοιχτή στο Εφετείο. Πολλά πρώην στελέχη έχουν αποφυλακιστεί, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται.

Η Μάγδα Φύσσα, μιλώντας πρόσφατα μετά την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, εξέφρασε την οργή της: «Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα... Δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη.»

