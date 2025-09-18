Δολοφονία Παύλου Φύσσα: Μόνο τρεις χρυσαυγίτες παραμένουν στη φυλακή 12 χρόνια μετά

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, που αποτέλεσε την αφετηρία για την πτώση της Χρυσής Αυγής και την ιστορική καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης. Η απόφαση του 2020 οδήγησε δεκάδες στελέχη του κόμματος στη φυλακή, όμως σήμερα μόλις τρεις από αυτούς εξακολουθούν να εκτίουν ποινές χωρίς περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, πίσω από τα κάγκελα παραμένουν ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δράστης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα που καταδικάστηκε σε ισόβια, ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης, και ο Ιωάννης Λαγός, πρώην ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής.

Αντίθετα, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ιδρυτής και αρχηγός του κόμματος, αποφυλακίστηκε πρόσφατα υπό όρους για λόγους υγείας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας του Παύλου Φύσσα και των συνηγόρων πολιτικής αγωγής.

Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής παραμένει ανοιχτή σε δεύτερο βαθμό, καθώς στο Εφετείο Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022 η δίκη των καταδικασμένων πρώην βουλευτών. Η τελική απόφαση αναμένεται έως το 2026 και θα κρίνει αν θα παραμείνουν σε ισχύ οι βαριές ποινές ή αν θα υπάρξουν μειώσεις.

Δώδεκα χρόνια μετά, η μνήμη του Παύλου Φύσσα εξακολουθεί να συμβολίζει τον αγώνα απέναντι στον φασισμό και τη βία. Η οικογένειά του ζητά δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν πρέπει να ξεχάσει τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής ούτε να επιτρέψει την επανεμφάνιση του νεοναζισμού στη δημόσια ζωή.