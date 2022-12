Ο Νότης Μηταράκης έγινε χριστουγεννιάτικη μπάλα -Σε υπηρεσία του υπουργείου του

Τις δικές τους χριστουγεννιάτικες μπάλες δημιούργησαν εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προκειμένου να στολίσουν το δέντρο για τις γιορτές. Ανάμεσά σε αυτές υπήρχε και το στολίδι του υπουργού Νότη Μηταράκη.

Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας της μπάλας του υπουργού Νότη Μηταράκη και εν συνεχεία ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τους εργαζομένους, υπό τους ήχους του «All I Want For Christmas Is You» και του «Happy Xmas (War Is Over)».

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στα κοινωνικά δίκτυα και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως είναι το γεγονός ότι παρουσιάστηκε λεπτομερώς η δημιουργία της μπάλας του κ. Μηταράκη.

Όπως παρουσιάζεται στο βίντεο, αρχικά τυπώθηκε η φωτογραφία και αφού κόπηκε σε στρογγυλό σχήμα, τοποθετήθηκε μέσα σε μια πλαστική μπάλα, που είχε γεμίσει με χιόνι.

Βίντεο: Οι χριστουγεννιάτικες μπάλες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Μεταξύ των χρηστών που σχολίασαν το βίντεο ήταν ο σύμβουλος περιεχομένου στα μέσα του ομίλου της Αυγής, Νίκος Σβέρκος, ο οποίος έκανε λόγο για «μίγμα κωμικοτραγικής προσωπολατρίας».

Ο κ. Μηταράκης αναδημοσίευσε το tweet του κ. Σβέρκου, γράφοντας «Νίκο χρόνια πολλά! καλά Χριστούγεννα».