Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος έλαβε εξιτήριο από το «Λαϊκό» - Σταματά την απεργία πείνας

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος είχε διακομιστεί τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο συνταξιούχος τραπεζικός αποφάσισε να σταματήσει την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο, ο κ. Οικονομόπουλος υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι σε καλή κατάσταση και αφού έλαβε οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς, αποχώρησε.

Σε δήλωσή της, η παθολόγος και μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου, εξήγησε ότι οι γιατροί είχαν επανειλημμένα ζητήσει από τον κ. Οικονομόπουλο να διακόψει την απεργία πείνας, καθώς παρουσίαζε σοβαρά ορθοστατικά συμπτώματα. «Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να κινδυνεύσει η ζωή κανενός. Το κατάλαβε απολύτως και αποσύρθηκε από αυτήν τη γενναία πράξη συμπαράστασης στον κ. Ρούτσι», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος συμμετείχε στην κινητοποίηση χωρίς να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, θέλοντας, όπως είχε δηλώσει, να στηρίξει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του.

