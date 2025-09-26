Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά την έγκριση εκταφής: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ»

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, που έχασε τη ζωή του, έγινε δεκτό.

Στην πρώτη αντίδρασή του, ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για 12η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ξεκαθάρισε, ότι «δεν είναι αυτό που επιθυμεί» καθώς δεν ζητά μόνο ταυτοποίηση της σορού, αλλά επιθυμεί να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου του.

Ο απεργός πείνας και πατέρας του Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα, υπογραμμίζοντας πως το βασικό του αίτημα παραμένει η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.



Συγκεκριμένα, η πρώτη αντίδραση του απεργού πείνας και πατέρα θύματος στα Τέμπη, είναι: «Συνεχίζω μέχρι τέλους. Δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Δεν θέλω μόνο την ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθω την αλήθεια».

Πάνος Ρούτσι: Με άδεια εισαγγελέα η εκταφή του γιου του

Η άδεια για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι δόθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπασταύρου.

Η εισαγγελική παραγγελία, που διαβιβάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, προβλέπει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την εκταφή της σορού του Ντένι Ρούτσι, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής που έχουν καταθέσει άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, τα οποία εκκρεμούν προς αξιολόγηση.

