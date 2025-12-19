Σέρρες: Καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση

Ένας 62χρονος εκπαιδευτικός σε λύκειο της πόλης των Σερρών, συνελήφθη με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου, μετά από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος.

Η καταγγελία της 17χρονης μαθήτριας στις Σέρρες

Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, εκμυστηρεύτηκε στους δικούς της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Την Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών για κατάθεση. Ο καθηγητής κατηγορείται για κακούργημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

