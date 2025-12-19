ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σέρρες: Καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση

Κατάθεση πρόκειται να δώσει τη Δευτέρα ο καθηγητής

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας 62χρονος εκπαιδευτικός σε λύκειο της πόλης των Σερρών, συνελήφθη με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου, μετά από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος.

Η καταγγελία της 17χρονης μαθήτριας στις Σέρρες

Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, εκμυστηρεύτηκε στους δικούς της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Την Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών για κατάθεση. Ο καθηγητής κατηγορείται για κακούργημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

