Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές στη σορό του γιου του

Συνεχίζει την απεργία πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του ωστόσο η απόφαση αυτή δεν ικανοποιεί τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια, καθώς όπως επισημαίνουν η άδεια εκταφής αφορά μόνο την ταυτοποίηση του DNA και η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό, για τα αίτια του θανάτου.

Όπως δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, στο περιθώριο της ανακοίνωσης της απόφασης, δεν δέχεται τίποτα από αυτά.

«Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν», τόνισε υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει τον αγώνα καθώς οι 57 νεκροί ζητούν δικαίωση.

