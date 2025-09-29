Νίκος Παππάς: Φραστικό επεισόδιο σε εστιατόριο στο Κολωνάκι

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος από την Πολωνία και μία 35χρονη εξαιτίας φραστικού επεισοδίου σε βάρος του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος στο Κολωνάκι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ξαφνικά, η γυναίκα και ο άνδρας στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.