Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Ξάνθη: Επιτέθηκαν σε 15χρονο - «Το παιδί μου θα ήταν νεκρό»

Νέο περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Ξάνθη.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος στην Ξάνθη όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Όπως ανέφερε η μητέρα του 15χρονου, οι νεαροί τον έσυραν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε στον ανήλικο με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του.

Ο 15χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του 15χρονου προχώρησαν σε μήνυση κατ' αγνώστων.

Ξάνθη: Ο δράστης «έχει δείρει κι άλλο παιδί για αυτή την κοπέλα»

«Στις 27 του μήνα που σχόλασαν νωρίς λόγω της γιορτής, τον πήραν τηλέφωνο οι συμμαθήτριές του και τον ρώτησαν πού είναι. Ο γιος μου ήταν στο κέντρο της Ξάνθης. Στη συνέχεια τον συνάντησε ένα παλικάρι και του είπε ''θέλω να μιλήσουμε''. Πήγαν στην άκρη να μιλήσουν, ήρθαν και δύο άλλοι με τα πόδια, ήρθε και ένα αυτοκίνητο. Τον έσυραν σε ένα στενό, του έριξαν γροθιές και μπουνιές στο πρόσωπο, έπεσε κάτω το παιδί, συνέχισαν να το κλωτσάνε στο κεφάλι, τον σήκωσαν και συνέχισαν να τον δέρνουν» ανέφερε αρχικά η μητέρα του στην ΕΡΤ.

«Εκείνη την ώρα βγήκε ένας γείτονας ο οποίος τους σταμάτησε και τους είπε ''θα καλέσω την Αστυνομία''. Το παιδί μου θα ήταν νεκρό αν δεν υπήρχε ο γείτονας. Έτσι σταμάτησαν αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ έτσι αυτή την στιγμή. Στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκε, όση ώρα νοσηλευόταν, τα κορίτσια τον πήραν πάλι τηλέφωνο και τον χλεύαζαν. Ο γιος μου έκανε παρέα με αυτά τα κορίτσια και το ένα κορίτσι που είναι χριστιανή είχε σχέση με ένα παλικάρι που είναι μουσουλμάνο. Προφανώς ζήλεψε» συμπλήρωσε.

«Έχω μάθει πως έγινε κι άλλο περιστατικό. Έχει δείρει κι άλλο παιδί για αυτή την κοπέλα το παλικάρι. Τώρα περιμένουμε να τους πιάσουμε. Δεν τους γνώριζε, ήταν από άλλο σχολείο. Πήγαν στο σχολείο και του ζήτησαν συγγνώμη. Του είπαν ''συγγνώμη, νόμιζα πείραζες την κοπέλα μου''. Έπεσε από τα σύννεφα. Δεν μπορούσε να το πιστέψει πως το έκανε όλο αυτό μια φίλη του. Να μιλήσουν οι γονείς αυτών των παιδιών σε εκείνα» κατέληξε η μητέρα του 15χρονου.