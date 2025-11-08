Κάτω Αχαΐα: 13χρονος κατέρρευσε σε σχολείο μετά από χρήση κάνναβης

Ένας 13χρονος μαθητής από την Κάτω Αχαΐα κατέρρευσε στο σχολείο, μετά από χρήση κάνναβης.

Την Παρασκευή, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν ανηλίκους, ηλικίας 13 και 15 ετών, για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε σχολικό περιβάλλον.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των ανηλίκων περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα, ο 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να διακομιστεί άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι ο 13χρονος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους μαθητές, οι οποίοι του τα πώλησαν για 15 ευρώ. Μετά τον εντοπισμό τους από τις αρχές, οι 15χρονοι συνελήφθησαν, ενώ ακολούθησε και έρευνα στα σπίτια τους, όπου η αστυνομία βρήκε και κατέσχεσε δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν ότι συνελήφθησαν και πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας των παιδιών τους.