Νεκρός ψαράς στη Ρόδο: Παρασύρθηκε από τα κύματα

Οι αρχές του νησιού τον αναζητούσαν όλο το βράδυ

Φωτογραφία: Ροδιακή
Νεκρός εντοπίστηκε στη Ρόδο, ψαράς που αγνοείτο από το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Πρόκειται για 81χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από εχθές σε θαλάσσια περιοχή Καλάθου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος ψαράς εντοπίστηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 81χρονος είχε πάει για ψάρεμα  παρέα με έναν φίλο του στην παραλία της Καλάθου, όταν φέρεται να παρασύρθηκε από κύμα τη στιγμή που προσπαθούσε να ρίξει το παραγάδι του.

 Η τοπική εφημερίδα «Ροδιακή» μεταφέρει, ότι «ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην ακτή και ψάρευε με φίλο του, ενώ σε κάποια στιγμή, προσπαθώντας να ξεμπλέξει το παραγάδι του, έπεσε στη θάλασσα και το κύμα τον παρέσυρε. Όλη τη νύχτα σκάφη του Λιμενικού και μέλη εθελοντικών ομάδων τον αναζήτησαν, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν κι εναέρια μέσα».

 
 
