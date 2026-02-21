Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοούνταν 

Εντοπίστηκε νεκρός ο ψαράς που αγνοούνταν στην Πάτρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πληροφορίες που μετέφερε το τοπικό μέσο tempo24, ο 44χρονος ψαράς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, νεκρός από ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες, μέσα στη θάλασσα. Ο άνδρας αναζητούνταν το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στη Ν. Αχαΐα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον γιο του και αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μπήκε στη θάλασσα για να λύσει το πρόβλημα και δεν επέστρεψε.

Το παιδί ειδοποίησε αρχικά τη μητέρα του και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ξεκινώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

