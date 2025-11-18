Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: 29χρονος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 58χρονου

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών τέθηκαν σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, οι τέσσερις συλληφθέντες για τον νεκρό άνδρα στον Νέο Κόσμο, με τον έναν εξ' αυτών, 29 ετών, να ομολογεί τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι χτύπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Προηγήθηκε καταδίωξη

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τρεις από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε δύο μηχανές και λογομάχησαν με τον 58χρονο οδηγό. Στη συνέχεια ένας εκ των κατηγορουμένων, ο 29χρονος καθ' ομολογίαν δράστης, ξυλοκόπησε τον 58χρονο προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς οι Αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ενός καθώς προσπάθησε να παρεμποδίσει την έρευνα κρύβοντας την μηχανή του γιού του.

Κατά τις ίδιες πηγές οι τρεις νεαροί φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη, με το όχημα να κινείται γρήγορα σε κεντρικούς δρόμους και να καταλήγει σε αδιέξοδο, όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Με πληροφορίες από Mega