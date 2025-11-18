Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Νέα στοιχεία και συλλήψεις - Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του 58χρονου στον Νέο Κόσμο.

Η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17 Νοεμβρίου) στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, όπου ο 58χρονος οδηγός ΙΧ έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τρεις από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε δύο μηχανές και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία λογομάχησαν με τον 58χρονο οδηγό. Στη συνέχεια ένας εκ των κατηγορουμένων, φέρεται να ξυλοκόπησε τον 58χρονο προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς οι Αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ενός καθώς προσπάθησε να παρεμποδίσει την έρευνα κρύβοντας την μηχανή του γιού του.

Κατά τις ίδιες πηγές οι τρεις νεαροί φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη, με το όχημα να κινείται γρήγορα σε κεντρικούς δρόμους και να καταλήγει σε αδιέξοδο, όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Σημειώνεται πως, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ εκτιμάται ότι υπέστη και καρδιακή ανακοπή.

Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο ο 58χρονος να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο, πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με αξιολόγηση υλικού από κάμερες και καταθέσεων αυτοπτών μαρτύρων.