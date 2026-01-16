Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: «Δεν θεωρώ πως όλες αυτές τις βλάβες τις έχει προκαλέσει ένας 15χρονος» είπε ο Γαλεντέρης

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε για την υπόθεση του νεκρού 17χρονου στις Σέρρες για την οποία κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 15χρονος, αναλύοντας τις κακώσεις που έφερε η σορός του παιδιού.

Σέρρες: Η εκτίμηση Γαλεντέρη για τον νεκρό 17χρονο

«Από τα ιατροδικαστικά δεδομένα, που έχουμε δει μέχρι τώρα, αφορούν κακώσεις που δεν συνηθίζονται να τις βλέπουμε σε ξυλοδαρμούς. Δηλαδή, μιλάμε για βαρύτατες βλάβες, οι οποίες στατιστικά δεν μπορούν να προκληθούν από έναν απλό ξυλοδαρμό και, δη, από ανηλίκους. Δηλαδή, η ισχύς η οποία χρειάζεται για να δημιουργηθούν αυτές οι βλάβες, είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι σχετικά ασύμβατο να έχει προκληθεί να τα έχει προκαλέσει ένας 15χρονος.

Υπάρχουν βλάβες, όπως η κάκωση στην αορτή της καρδιάς, την οποία, τυπικά, τη βλέπουμε είτε σε τροχαία ατυχήματα, είτε σε πτώσεις από μεγάλο ύψος και γι' αυτό θεωρώ ότι η έρευνα δεν έχει παραμείνει στον συγκεκριμένο ανήλικο. Γρήγορα έχει επεκταθεί και σε άλλα πιθανά σενάρια και διερευνώνται τα πάντα, γιατί αυτές οι κακώσεις μπορεί να μην έχουν προκληθεί από ένα άτομο.

Είναι κάποιες βλάβες, οι οποίες στατιστικά είναι μετρημένες στις δύο παλάμες του χεριού μας, να έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία από ξυλοδαρμό. Είναι, δηλαδή, κάτι που ξενίζει ιδιαίτερα και δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία πλήξη, σε μία γροθιά στον θώρακα ή στο κεφάλι.

Πάλι, άτυπα θα το χαρακτήριζα να έχουν δημιουργηθεί από απλό ξυλοδαρμό οι βλάβες αυτές, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Σίγουρα, είναι ένα πιθανό σενάριο, παρόλα αυτά δεν θεωρώ πως όλες αυτές τις βλάβες τις έχει προκαλέσει ένα άτομο 15 ετών».

