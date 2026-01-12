Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Τι είπε στην ανακρίτρια ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης

Προφυλακιστέος κρίθηκε την περασμένη Παρασκευή ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρρες, καθώς με την απολογία του δεν κατάφερε να πείσει τις ανακριτικές αρχές.

Μεταξύ άλλων, ο 16χρονος περιέγραψε πώς έγινε ο ξυλοδαρμός στις Σέρρες, αναφέροντας πως ο ίδιος φέρεται να κτύπησε το θύμα μόνο στο κεφάλι, χωρίς να γνωρίζει ποιος άλλους τού είχε καταφέρει τραύματα στο σώμα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όταν συνάντησα τον 17χρονο, πήγα προς το μέρος του στα σκαλιά της Μητρόπολης και του είπα με ύφος: Τι είπες στην κοπέλα μου; Μού φάνηκε ότι αγρίεψε και αμέσως του έριξα γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός. Του έδωσα δύο, τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει» ανέφερε αρχικά ο 16χρονος.

Σέρρες: «Τον κτύπησα μόνο στο κεφάλι»

«Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον κτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Με το που έπεσε κάτω, σταμάτησα να τον χτυπάω. Τον κτύπησα μόνο στο κεφάλι - πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού. Δεν ξέρω γιατί έχει κι αλλού κτυπήματα. Εγώ τον κτύπησα μόνο στο πρόσωπο» είπε παράλληλα ο φερόμενος ως δράστης στις Σέρρες.

«Σηκώθηκε το παιδί κι έφυγε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά, ούτε έχω εκπαίδευση από σχολή πολεμικών τεχνών, απλά με τους φίλους μου κάναμε σπάρινγκ καμία φορά σε υπόγεια σπιτιών μας» διευκρίνισε ο 16χρονος.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Μπορεί να τον κτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί, η καρδιά μου έγινε πέτρα. Συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι δεν τον έβρισκαν. Έχω να σα πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο».

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές πως είχαν κατατεθεί ήδη από το 2022 καταγγελίες για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών. Στόχος είναι να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις αναφορές που είχαν υποβληθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία είχε τότε (σ.σ. το 2022) διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε κατοικία, ακόμη και όταν υπάρχουν καταγγελίες.

Παρά ταύτα, όπως ανέφερε, δεν δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των παιδιών από το σπίτι ούτε μεταφοράς τους σε προστατευτικό περιβάλλον ή δομή φιλοξενίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 16χρονος