Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Συνελήφθησαν οι γονείς - «Το πιτ μπουλ ήταν αλυσοδεμένο και γάβγιζε»

Τραγωδία με ένα νεκρό παιδί σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ένα αγοράκι δύο ετών τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση σκύλου, που το δάγκωσε στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, που, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Πώς έγινε η επίθεση από το πιτ μπουλ

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Σημειώνεται πως οι γονείς έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.ο

Εικόνες από το σπίτι και τη γύρω περιοχή εξασφάλισε το ΕΡΤnews. Όπως φαίνεται, το συγκεκριμένο σκύλι ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

