Νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: Το νέο βίντεο που «απομακρύνει» το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας

Ένα νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας έρχεται «να ρίξει περισσότερο φως» στην μυστήρια υπόθεση θανάτου μίας 30χρονης γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, ξημερώματα Παρασκευής (17/4).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Νωρίτερα η 30χρονη φέρεται πως βρισκόταν στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου μαζί με έναν 45χρονο άνδρα με τον οποίο είχαν κλείσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Αυτήκοος μάρτυρας μίλησε στο MEGA κάνοντας λόγο για φωνές αλλά και για σπάσιμο τζαμαρίας.

«04:20 ξυπνάω από τις κραυγές έξω εδώ στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμά μου στον 3ο όροφο», είπε ο μάρτυρας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας για ώρα άκουγαν φασαρία και ειδοποίησαν τις Αρχές. Οι πρώτοι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ φτάνουν στο σημείο, εντοπίζουν κηλίδες αίματος στον διάδρομο και περνούν χειροπέδες στον 45χρονο Ιταλό. Στο πρόσωπό του φέρεται να έχει αμυχές, όπως και το θύμα. Τον οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Ο ίδιος φαίνεται να παραδέχτηκε μονάχα τον διαπληκτισμό τους.

«Είχα καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζα τα στοιχεία της. Είχαμε σεξουαλική επαφή, βρεθήκαμε μετά από επικοινωνία μέσω εφαρμογής γνωριμιών», δήλωσε.

Το νέο βίντεο - ντοκουμέντο

Το νέο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές φαίνεται πως αποκλείουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA στο εν λόγω βίντεο φαίνεται η 30χρονη να βρίσκεται έξω από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και να ανεβαίνει από τις σκάλες στον 4ο και από εκεί να πέφτει στο κενό.

Την ίδια ώρα ο 45χρονος βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου.

Αυτό που εξετάζουν τώρα οι Αρχές είναι τι ακριβώς προηγήθηκε μέσα στο δωμάτιο, με αποτέλεσμα η 30χρονη να βρεθεί έξω από αυτό, να φωνάζει και τελικά να καταλήξει νεκρή με αυτόν τον τραγικό τρόπο.