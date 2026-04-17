Νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία καθώς εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της ίδιας πολυκατοικίας προσήχθη ένας άνδρας ο οποίος εξετάζεται.

Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ο άνδρας έχει προσαχθεί από τις Αρχές και εξετάζεται, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας.

Νεαρός, ο οποίος διέμενε στο κτίριο και ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία, περιέγραψε στο ΕΡΤnews όσα άκουσε.

«Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα όμως λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρίσκεται σπάνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία, και δεν είχε αντιληφθεί πότε έφτασαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, λίγο πριν από το περιστατικό ακούστηκε άνδρας να καλεί σε βοήθεια και να ζητά να ειδοποιηθεί άμεσα η αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν τη γυναίκα στο κενό από τον τρίτο όροφο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ