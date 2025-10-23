ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γεωργιάδης για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛΑΣ, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ»

Από την τηλεφωνική κλήση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου πέρασαν 7 λεπτά, «πρακτικά μηδέν χρόνος», σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας

LifO Newsroom
«Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛΑΣ, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα περί καθυστέρησης ή έλλειψης ενημέρωσης της Αστυνομίας για τη νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

«Το κορίτσι αυτό μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλήση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου πέρασαν 7 λεπτά, πρακτικά μηδέν χρόνος, άρα το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό. Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό και πέσανε πάνω του οι γιατροί με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο. Έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν» ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή  «Πρωινή Ζώνη» του Action24.

Και συνέχισε: «Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι δεν έγινε. Έγινε. Είναι καταγεγραμμένες οι κλήσεις. Έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει καμία δουλειά το ΕΚΑΒ. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί, όταν τελικώς προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου, έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν το συγκάλυψαν. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς. Το κορίτσι είναι άσφυγμο αλλά τεχνικά είναι ζωντανό».

Ελλάδα

