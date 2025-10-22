Γκάζι: Καμία ενημέρωση της ΕΛΑΣ για τη 16χρονη στο κλαμπ - Δεν έγιναν συλλήψεις

Στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μεταβιβάστηκε η δικογραφία σχετικά με τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10).

Η ΕΛΑΣ, μάλιστα, ανακοίνωσε σχετικά με το συμβάν στο Γκάζι πως δεν «ενημερώθηκε ποτέ για το περιστατικό με τη 16χρονη, ούτε από το ΕΚΑΒ, ούτε από το νοσοκομείο» που διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η ανήλικη.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ παρέλαβε από τον ίδιο δρόμο, αλλά όχι από το ίδιο κέντρο διασκέδασης, στο Γκάζι τρία παιδιά μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, και τα μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σχετικά με τη 16χρονη καθώς παρήλθε το αυτόφωρο.

Γκάζι: Έρευνες στα ποτά του κλαμπ

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της ΕΛΑΣ έσπευσε στο κλαμπ στο Γκάζι, όπου εξέτασε και κατέσχεσε τα αλκοολούχα ποτά του, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ήταν νοθευμένα το βράδυ θανάτου της 16χρονης.

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας εξετάζουν, παράλληλα, το βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το κέντρο στο Γκάζι όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη με την ανήλικη.

Ως προς το χρονικό, η 16χρονη, τα ξημερώματα της Κυριακής, διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της.

Η ανήλικη είχε βγει για να διασκεδάσει με φίλους της σε κλαμπ της περιοχής, όταν φεύγοντας γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα περπάτησε μερικά μέτρα κι έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 16χρονη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την έρευνα ανέλαβε η Προστασία Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή καθώς και η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η 16χρονη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

