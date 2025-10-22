ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Αρχικά, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις έξω από το κλαμπ στο Γκάζι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΚΑΖΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Facebook Twitter
Περιπολικό της ΕΛΑΣ στο Γκάζι / Eurokinissi
0

Τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο Γκάζι, όπου μία 16χρονη διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο και, μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθεις των γιατρών, έφυγε από τη ζωή.

Η ανήλικη είχε βγει για να διασκεδάσει με φίλους της σε κλαμπ της περιοχής, όταν φεύγοντας γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα περπάτησε μερικά μέτρα κι έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 16χρονη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την έρευνα ανέλαβε η Προστασία Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή καθώς και η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η 16χρονη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

28η Οκτωβρίου: Τα μέτρα της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Για ποια οχήματα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Ελλάδα / 28η Οκτωβρίου: Τα μέτρα της Τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Για ποια οχήματα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ θα τεθούν σε ισχύ από Παρασκευή 24 έως και Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
LIFO NEWSROOM
 
 