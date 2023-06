Ναυάγιο στην Πύλο: Νέα πλάνα από την επιχείρηση στην περιοχή της βύθισης

Νέες εικόνες δημοσιεύονται από το ΓΕΕΘΑ από την επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή όπου συντελέστηκε το ναυάγιο στην Πύλο.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο, αποτυπώνεται η εικόνα που επικρατεί στο σημείο, με τους διασώστες να επιχειρούν να εντοπίσουν ίχνη ζωής για τρίτο 24ώρο.

Από την Τετάρτη, δεν έχει εντοπιστεί κανένα άλλο άτομο. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 78, ενώ 104 είναι οι διασωθέντες, που έχουν μεταφερθεί σε δομή στη Μαλακάσα.

Αδιευκρίνιστος είναι, ακόμα, ο αριθμός των επιβαινόντων, αλλά υπάρχουν φόβοι πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι εκατοντάδες άνθρωποι. Χθες, ο επικεφαλής της Frontex έκανε λόγο για 600 επιβαίνοντες, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο και για 750.



Κρίνεται πως, πλέον, είναι ελάχιστες οι ελπίδες για τον εντοπισμό ζωντανών στην περιοχή του ναυαγίου στην Πύλο.

Μιλώντας στην LiFO.gr, πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας υποστήριξαν πως όσο οι έρευνες είναι σε εξέλιξη τίποτα δεν είναι δεδομένο αναφορικά με την πιθανότητα να υπάρξουν και άλλοι διασωθέντες. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως όσο περνάει ο χρόνος το ενδεχόμενο ανεύρεσης κάποιου διασωθέντα εξασθενεί σημαντικά.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, και το BBC είχε δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από το σημείο των ερευνών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο παραγωγός του BBC στις Βρυξέλλες, δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση ανοιχτά της Πύλου.

«Το BBC έχει στα χέρια του πλάνα από τις σωστικές επιχειρήσεις στην Πύλο στο σημείο όπου έγινε το ναυάγιο. Τα πλάνα τράβηξε κάποιος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, Celebrity Beyond, που έτυχε να περνάει από το σημείο», έγραψε στην ανάρτησή του, ο Κώστας Καλέργης.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s