Ναυάγιο στην Πύλο: Τα πρώτα πλάνα από τις έρευνες

Τα πρώτα πλάνα από τις έρευνες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο έδωσε στην δημοσιότητα το BBC.

Σε ανάρτησή του ο παραγωγός του BBC, στις Βρυξέλλες, ανάρτησε τα πρώτα πλάνα από τις επιχειρήσεις για την διάσωση και τον εντοπισμό των μεταναστών που επέβαιναν στο πλοίο μετά το ναυάγιο στην Πύλο.

«Το BBC έχει στα χέρια του πλάνα από τις σωστικές επιχειρήσεις στην Πύλο στο σημείο όπου έγινε το ναυάγιο. Τα πλάνα τράβηξε κάποιος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, Celebrity Beyond, που έτυχε να περνάει από το σημείο», έγραψε στην ανάρτησή του, ο Κώστας Καλέργης.

