Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή

LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα
Φωτιά καίει στην Αργολίδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή Πελεή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

