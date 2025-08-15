Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

Φωτιά καίει στην Αργολίδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή Πελεή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.