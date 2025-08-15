Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

Φωτιά καίει στην Αργολίδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή Πελεή.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2025