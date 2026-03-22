Μυτιλήνη: Αποκλεισμένο το λιμάνι από κτηνοτρόφους

Διαδηλωτές κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
The LiFO team
Διαδηλωτές κτηνοτρόφοι και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού.

Το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς αναχώρησε από το νησί χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από το πρωί.

Οι διαδηλωτές επέτρεψαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και να αναχωρήσουν μόνο επιβάτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτός του πλοίου έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα.

Τέλος κλειστές αναμένεται μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.

 


 

Ελλάδα / Τέμπη: Ξεκινά αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι

Τουλάχιστον 230 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα / Λέσβος: Μικρή «ανάσα» για τους κτηνοτρόφους - Ανοιχτά έως και τη Δευτέρα τα τυροκομεία του νησιού

Η Λέσβος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση στον πρωτογενή τομέα, καθώς η διακοπή παραλαβής γάλακτος λόγω του αφθώδους πυρετού έχει οδηγήσει εκατοντάδες κτηνοτρόφους σε απόγνωση, με χιλιάδες λίτρα να μένουν αδιάθετα
