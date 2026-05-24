Μάριος Οικονόμου: Η έκκληση μετά το σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα

Ανακοίνωση για το σοβαρό τροχαίο του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μάριου Οικονόμου στα Γιάννενα εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο που έγινε χθες.

Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού της μηχανής Μάριου Οικονόμου ο οποίος είναι στη ΜΕΘ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αναζήτηση πληροφοριών για τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα το Σάββατο 23-5-2026 το μεσημέρι επί της οδού Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα

Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50΄, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

Μάριος Οικονόμου: Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάριος Οικονόμου οδηγούσε τη μηχανή του όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δρόμο των Ιωαννίνων.

Από τη σύγκρουση υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, σύμφωνα με τοπικά μέσα, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος για τους οδηγούς.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, στο σημείο βρισκόταν τυχαία γερανός της Αστυνομίας, ο οποίος ανέλαβε τη μεταφορά των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις της τροχαίας, ενώ ο 33χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος είναι 64 ετών.

Ποιος είναι ο Μάριος Οικονόμου

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ερασιτεχνική ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα και το 2011 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του ηπειρωτικού συλλόγου όπου και παρέμεινε επί μία διετία.

Το 2013 αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Κάλιαρι, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα πρωταθλήματος.

Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2014 αποκτήθηκε από την Μπολόνια, όπου στα τρία πρώτα χρόνια παραμονής του εκεί συμπλήρωσε 71 συμμετοχές πρωταθλήματος και 4 τέρματα.

Το καλοκαίρι του 2017 παραχωρήθηκε ως δανεικός για έναν χρόνο στη ΣΠΑΛ, για να ακολουθήσει νέος δανεισμός στην Μπάρι για το δεύτερο μισό της περιόδου 2017-18.

Το καλοκαίρι του 2018 πήγε ως δανεικός στην ΑΕΚ, η οποία τον Ιανουάριο του 2019 τον απέκτησε με μεταγραφή.

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2020, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Σημειώνεται πως στις 24 Μαρτίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Ελλάδα με προπονητή τον Μίχαελ Σκίμπε, στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση εναντίον του Μαυροβουνίου (2-1), όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μανωλά.

Το 2012 υπήρξε διεθνής και με την Ελπίδων (Κ-21).