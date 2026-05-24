Ιωάννινα: Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε την Κυριακή στην Ανατολή Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 31χρονος ποδηλάτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος.

Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ