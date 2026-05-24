Φωτιά στα Καλύβια – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια, όμως σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εργοστασιακές εγκαταστάσεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.