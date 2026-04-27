Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για 15 ημέρες - Τι ανέφερε ο Ταχιάος

Κλειστό επί 15 ημέρες θα παραμείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαΐου, προκειμένου να προχωρήσουν δοκιμές για τη σύνδεσή της με την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εξηγώντας ότι η διακοπή λειτουργίας είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η τελική φάση πριν από την πλήρη εμπορική λειτουργία της επέκτασης.

Όπως σημείωσε, η ένταξη της Καλαμαριάς στο δίκτυο δεν πρόκειται για απλή γραμμική προέκταση, αλλά για έναν ξεχωριστό κλάδο που πρέπει να «κουμπώσει» τεχνικά με την υφιστάμενη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται προσαρμογές και στη βασική γραμμή, ώστε το σύστημα να λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι μετά το συγκεκριμένο διάστημα να μην χρειαστούν νέες διακοπές, αν και το έργο παραμένει τεχνικά απαιτητικό, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμη και μετά την επαναλειτουργία, οι επιβάτες θα δουν αλλαγές στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ορισμένοι συρμοί θα κατευθύνονται μεν προς Καλαμαριά, χωρίς όμως να είναι ακόμη διαθέσιμα για επιβίβαση μετά τον σταθμό Μαρτίου.

Παράλληλα, κάποια δρομολόγια θα συνεχίζουν κανονικά προς Νέα Ελβετία, ενώ άλλα θα εμφανίζονται με ένδειξη «Μίκρα», αλλά θα κινούνται άδεια στο νέο τμήμα για δοκιμές.

Η διαδικασία αυτή, όπως διευκρινίστηκε, αποτελεί μέρος της δοκιμαστικής λειτουργίας εντός ενεργού δικτύου, ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη ότι το σύστημα ανταποκρίνεται χωρίς προβλήματα.

Οι δοκιμές συνεχίζονται, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο καλοκαίρι, όταν εκτιμάται ότι το νέο τμήμα θα είναι έτοιμο να αποδοθεί στο επιβατικό κοινό.

