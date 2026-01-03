ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μεσολόγγι: Στο συνεργείο επί έξι μήνες το ασθενοφόρο που δώρισε συνταξιούχος αγρότισσα

Το θέμα με το ασθενοφόρο στο Μεσολόγγι έφτασε μέχρι τη Βουλή

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: messolonghinews.gr
0

Σε συνεργείο της Πάτρας, από τις αρχές Αυγούστου, παραμένει το ασθενοφόρο αξίας 67 χιλιάδων ευρώ, που δώρισε -το 2023- στο ΕΚΑΒ η Αθηνά Παπαχρήστου, συνταξιούχος αγρότισσα, για να επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου.

Η Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία έφυγε από τη ζωή, αγόρασε το ασθενοφόρο καθώς, όπως έλεγε σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, χρειαζόταν να μεταφέρει αρκετές φορές τον άνδρα της στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο μέσο διακομιδής.

Όπως αναφέρει ο Alpha, το Μεσολόγγι παραμένει μόνο με ένα ασθενοφόρο, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, με τον Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, να θέτει σχετικό ερώτημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που ακυρώνονται

Ελλάδα / Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων - Τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία
THE LIFO TEAM
ΜΠΛΟΚΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Ελλάδα / Συστάσεις της αστυνομίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω των αγροτικών μπλόκων - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν
THE LIFO TEAM
 
 