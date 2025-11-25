Μαρουσάκης: Προ των πυλών δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας - Αύριο το πρώτο «χτύπημα»

Για επικίνδυνη και ισχυρή κακοκαιρία σε δύο φάσεις, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην τελευταία ανάρτησή του.

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τη σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες, με έντονα και μεγάλης διάρκειας φαινόμενα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως έρχεται σε δύο φάσεις.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός μετεωρολόγος παραθέτοντας χάρτες με την πορεία των φαινομένων τις επόμενες ώρες, επισημαίνει πως δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα, τα οποία είναι ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

Μάλιστα, επισημαίνει πως το πρώτο «χτύπημα» θα είναι το πρωί της Τετάρτης.

«Το πρώτο έντονο "χτύπημα" το αναμένουμε από αύριο το πρωί οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2). Το δεύτερο "χτύπημα" αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο», συνεχίζει.

«Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ό,τι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6)», καταλήγει.

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Το 48ώρο με την περισσότερη βροχή

Τα προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών παρουσίασε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας πως τα φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα (25/11).

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το πιο επικίνδυνο 48ώρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Τις ημέρες αυτές αναμένονται τα υψηλότερα επίπεδα αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας όσο και στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση έχει ήδη αναβαθμιστεί σε κακοκαιρία και φέρει επίσημα την ονομασία Adel, στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Το όνομα προέρχεται από το Ισραήλ, χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία των τριών χωρών στη διαχείριση ακραίων φαινομένων.

⚠️⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL

☑️Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής… pic.twitter.com/ate8L3Tgr3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Την Τρίτη 25-11-25:

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα: