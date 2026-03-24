Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία με καταιγίδες, κρύο και χιόνια

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια, εξηγεί χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Τρίτης, ανέφερε πως ένα κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ώρες τη χώρα, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, νότια και παραθαλάσσια τμήματα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνει λόγο για ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιοανατολικά και συνοδεύεται από ψυχρές αέριες μάζες, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Μάλιστα, εκτιμά πως ο καιρός θα παραμείνει άστατος έως τα τέλη Μαρτίου, με αρχές Απριλίου, ενώ από τις ημέρες του Πάσχα οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά.

Μαρουσάκης: Άστατος καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο βοριάς θα χωρίσει την Ελλάδα σε δύο τμήματα: στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, ενώ στα ανατολικά και νότια το σκηνικό θα παραμείνει χειμωνιάτικο μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 15°C στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με μεγαλύτερη ψύχρα στο Αιγαίο.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τον βοριά είναι η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, οι Σποράδες, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με πιθανές ισχυρές βροχές στην Κρήτη. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 20°C.

Την Πέμπτη ο καιρός θα ξεκινήσει ήπιος, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πολλές περιοχές, φέρνοντας έντονες βροχές και πυκνά χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο Μάρτιος θα κλείσει με αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ενώ τις πρώτες μέρες του Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βελτίωση να αναμένεται μετά τη Μεγάλη Τρίτη και Τετάρτη, όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αλλάξει και η θερμοκρασία θα ανέβει.

Το πιθανότερο είναι η Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινήσει άστατα, με φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά, αν και την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται εντονότερη κακοκαιρία.