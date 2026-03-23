Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η ψυχρή εισβολή - Πότε υποχωρεί το κρύο

Μετά από ένα διάστημα πιο ήπιων καιρικών συνθηκών, οι τελευταίες ημέρες θυμίζουν για τα καλά χειμώνα, με την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τη συννεφιά και το κρύο έχουν αλλάξει το σκηνικό σε όλη τη χώρα.

Στην τελευταία ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως το κύμα αυτό του κρύου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί και το Σάββατο, με θερμοκρασίες που παραμένουν σε χειμωνιάτικα επίπεδα.

Ωστόσο, όπως εξηγεί από το Σάββατο και έπειτα αναμένεται μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να επανέλθουμε άμεσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Μάλιστα, τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα δεν θα υποχωρήσει γρήγορα, καθώς φαίνεται να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Πότε "μαλακώνει" ο καιρός ; Καλησπέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν και αύριο, Σάββατο. Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα έχει διάρκεια, καθώς αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση του Meteo για τον καιρό σήμερα

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος σε όλη τη χώρα, με τοπικές και γενικά ασθενείς βροχές που θα εμφανιστούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα, αλλά η αίσθηση θα είναι «βαριά» και μουντή.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας το χειμωνιάτικο σκηνικό, με μέγιστες τιμές που φτάνουν περίπου έως 16–17°C στις περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι και σχετικά ενισχυμένοι, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι πιο ασθενείς και θα στραφούν σε βόρειους από το απόγευμα.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επικρατούν νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες, ασθενείς και παροδικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές για την εποχή.

Συνολικά, πρόκειται για μια δροσερή, συννεφιασμένη ημέρα με ήπια φαινόμενα και χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις.