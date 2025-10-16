Καιρός τύπου «Π»: Εν αναμονή γενικευμένης επιδείνωσης - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να ξεκινήσει να παρουσιάζει σταδιακά ο καιρός, από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το επόμενο πενθήμερο, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων έρχεται σε δύο «διαταραχές», με την πρώτη να εμφανίζεται σε λίγες ώρες.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες θα συνοδεύονται παράλληλα και από θυελλώδεις ανέμους.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στη νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το μεσημέρι της Πέμπτης, μιλά για την πρώτη φάση της κακοκαιρίας, κάνοντας λόγο για σημαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες το επόμενο 24ωρο θα φέρουν «μπόλικο νερό στα δυτικά».

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των πολιτών σε αρκετές περιοχές από τα ξημερώματα της Παρασκευής και έπειτα, λόγω της ραγδαιότητας των έντονων φαινομένων που θα σημειωθούν.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24 ώρο..." Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα, στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h). Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ραγδαιότητες ( αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, , Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό

Στη δική του ανάρτηση για την πορεία της επερχόμενης κακοκαιρίας, ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για επιστροφή σε φθινοπωρινό μοτίβο.

«Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από Χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή.

Ειδικότερα: