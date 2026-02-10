ΕΛΛΑΔΑ
Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Ως παιδίατρος έχω άλλα δεδομένα»

Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να μιλήσει ξανά για το ζήτημα των αμβλώσεων, τονίζοντας πως η βασική αιτία για αυτές είναι η ακρίβεια

The LiFO team
Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε ξανά για το ζήτημα των αμβλώσεων, στο πλαίσιο νέας συνέντευξής της.

Όπως τόνισε δεν ήταν εκείνη που έφερε το θέμα στην επικαιρότητα και επισήμανε πως ως παιδίατρος το προσεγγίζει με διαφορετικά δεδομένα.

«Το ζήτημα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Μου τέθηκε μια ερώτηση με άλλη σκοπιμότητα και απάντησα με βάση την επιστημονική μου ιδιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 68.000 γεννήσεις ετησίως, ενώ οι αμβλώσεις φτάνουν περίπου τις 250.000 τον χρόνο.

Όπως υπογράμμισε, ο βασικός λόγος που οδηγεί μια γυναίκα στην άμβλωση είναι η ακρίβεια, η οικονομική ένδεια. «Μια κοινωνία που θέλει να χαρακτηρίζεται φροντιστική οφείλει να δώσει λύσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και ταυτόχρονα άνθρωποι που επιθυμούν να κάνουν παιδιά να μην το κάνουν γιατί αδυνατούν να τα στηρίξουν οικονομικά. Πού είναι, λοιπόν, το κράτος;» διερωτήθηκε.

Η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε, μιλώντας στο Banking News TV, ανέφερε πως στο πρόγραμμα του κόμματός της θα περιλαμβάνονται εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και του δημογραφικού προβλήματος.

«Η κοινωνία πρέπει να συζητήσει το πρόβλημα και να απαιτήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πολλά μέτρα για την ακρίβεια, που επηρεάζει όχι μόνο το δημογραφικό αλλά και μια σειρά από άλλα σοβαρά ζητήματα. Η ακρίβεια λειτουργεί αποτρεπτικά όχι μόνο για τη δημιουργία οικογένειας, αλλά ακόμη και για τον γάμο», ανέφερε, καταλήγοντας ότι το δημογραφικό ζήτημα απαιτεί «πολύ μεγάλη υπευθυνότητα» από όλους.

