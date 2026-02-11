Μαρέβα Μητσοτάκη: «Να προσέχετε» - Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο και τη νοσηλεία στο ΚΑΤ

Στην πρώτη ανάρτησή της στα social media προχώρησε η Μαρέβα Μητσοτάκη, μετά το εξιτήριο και τη νοσηλεία της στο ΚΑΤ.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο, για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το πρώτο μήνυμα μετά το ατύχημα και το χειρουργείο

Την Κυριακή οδηγήθηκε στο ΚΑΤ και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια της, ενώ τη Δευτέρα πήρε εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι της όπου και αναρρώνει.

Μάλιστα νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, μέσω ενός story από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, αλλά και τον κόσμο για τα μηνύματά του.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

