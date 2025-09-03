Λιμενικό για καταγγελία ψαράδων στη Σαμοθράκη: «Σε διεθνή ύδατα καθόλη τη διάρκεια οι Τούρκοι»

Οι Τούρκοι αλιείς «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό μετά την καταγγελία για επεισόδιο με πυροβολισμούς στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης που κατήγγειλαν ψαράδες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού συνοδεύεται από χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των τουρκικών αλιευτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Έλαβα ενημέρωση ότι δεν προκύπτει επεισόδιο εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα […] Δεν βάζουμε καν σε συζήτηση τα ζητήματα κυριαρχίας. Δείχνουμε το αληθινό μας πρόσωπο ενός κράτους που προστατεύει τα σύνορά του», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.



Τα αλιευτικά αποχώρησαν μετα από δύο ώρες και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος σχετικά με το περιστατικό αναφέρεται:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα ''Integrated Maritime Services'' (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση».

Σαμοθράκη: Τι υποστηρίζουν οι ψαράδες για τους Τούρκους αλιείς

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται πυροβολισμοί, που σύμφωνα με τους ψαράδες, προέρχονται από τους Τούρκους αλιείς. Σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκονται τα ελληνικά καΐκια και οι ψαράδες καταγράφουν την στιγμή.

«Ήταν οι γείτονές μας στα 5 μίλια από Σαμοθράκη. Μόλις μας είδαν βγήκαν στα 6-7 μέχρι και 10. Απλά έγινε θερμό επεισόδιο, μας πυροβολήσανε, μας είπανε να φύγουμε από εκεί γιατί είναι τουρκικά νερά», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γρι Γρι, Γιάννης Μανιός.

«Και άλλες φορές έχει τύχει. Χθες πήγα με όλα τα σκάφη σε μια ασφαλή απόσταση και μας κυνηγήσανε χωρίς να τους πειράξουμε», είπε ο Φάνης Μαυροθαλασσίτης, επαγγελματίας ψαράς.

«Ενημερώσαμε το Λιμεναρχείο. […] Έρχονται μέχρι 6 μίλια της Θάσου», ανέφερε άλλος επαγγελματίας ψαράς, ο Νικόλας Χατζηχριστοφής.

