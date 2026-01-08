Τροχαίο στον Κηφισό: Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν επί της Λεωφόρου Κηφισού, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν φορτηγό που κινούνταν προς Λαμία έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο φορτηγό.

Δύο άνδρες διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου ο ένας κατέληξε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Λόγω του τροχαίου, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Αιγάλεω.

