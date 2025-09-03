Σαμοθράκη: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών

Σοβαρό περιστατικό μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες μέρες τουρκικά αλιευτικά πλησιάζουν πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, φτάνοντας 4 με 6 μίλια έξω από τη Σαμοθράκη.

Το βράδυ της Τρίτη ωστόσο, όταν διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός στους Τούρκους συνάδελφους τους δέχτηκαν απειλές και πυροβολισμούς στον αέρα, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλουν.

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, μιλώντας για το περιστατικό στο voria.gr, ανέφερε: «απόψε ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Στη συνέχεια κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά, όπως διακρίνεται και στα βίντεο που κατέγραψαν οι Έλληνες ψαράδες. Μάλιστα όπως αναφέρουν, παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», συμπλήρωσε ο κ. Μανιός.

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.