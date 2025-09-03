Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά

Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά στη Σαμοθράκη, ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων, τις τελευταίες μέρες τουρκικά αλιευτικά πλησιάζουν πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, φτάνοντας 4 με 6 μίλια έξω από τη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, όταν διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός στους Τούρκους συνάδελφους τους δέχτηκαν απειλές και πυροβολισμούς στον αέρα, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλουν.

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, μιλώντας για το περιστατικό στο voria.gr, ανέφερε: «απόψε ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Πράγματι, σε ένα από τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, καταγράφεται η στιγμή που από τα τουρκικά αλιευτικά, πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα για εκφοβισμό των Ελλήνων ψαράδων.