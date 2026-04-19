Λέσβος: Έκτη ημέρα μπλόκου στο λιμάνι Μυτιλήνης - Ελλείψεις στα ράφια λόγω αφθώδους πυρετού

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, συνεχίζεται -από κτηνοτρόφους- το μπλόκο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στη Λέσβο, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ελλιπή μέτρα σχετικά με τα κρούμστα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή.

Παρότι η επιβατική κίνηση παραμένει αυξημένη, η μεταφορά εμπορευμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς, διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής, εκατοντάδες επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι προς Λήμνο και Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο που κορυφώνεται η επιστροφή φοιτητών μετά το Πάσχα. Στην κίνηση συμβάλλουν και αθλητικές αποστολές που μετακινούνται προς τα νησιά για τους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της αυξημένης επιβατικής ροής, η πραγματικότητα για τα εμπορεύματα είναι διαφορετική.

Λέσβος: Ελλείψεις σε ράφια των σούπερ μάρκετ

Το μπλόκο των κτηνοτρόφων έχει ήδη συμπληρώσει έξι ημέρες, διάρκεια που, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, δεν έχει καταγραφεί ξανά. Ακόμη και σε περιπτώσεις απεργιών ή κακοκαιρίας, η διακοπή της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού συνήθως δεν ξεπερνά τις λίγες ημέρες.

Αυτή τη φορά, όμως, η παράταση της κινητοποίησης έχει οδηγήσει σε συσσώρευση φορτίων και σε αδυναμία μεταφοράς βασικών προϊόντων.

Οι επιπτώσεις είναι πλέον ορατές στα ράφια. Σούπερ μάρκετ αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τροφοδοσίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε βασικά είδη. Ιδιαίτερα εκτεθειμένα είναι τα ευπαθή προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, τα οποία αλλοιώνονται όταν δεν διακινούνται έγκαιρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε προμηθευτές.

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στην τροφοδοσία κρέατος και πουλερικών, καθώς η μεταφορά τους εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία των φορτηγών που παραμένουν εκτός πλοίων. Η περιορισμένη τοπική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Λέσβος: Σύσκεψη Μαργαρίτη Σχοινά με κτηνοτρόφους

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή (17/4), πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Το κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λέσβος απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου, ενώ ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για την μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Ανακοινώθηκε επίσης η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του Υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Βουλευτές Λέσβου, Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Με πληροφορίες από stonisi.gr, ΕΡΤ

