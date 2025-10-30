Λειψυδρία: Τα μέτρα για «θωράκιση» της Αττικής έως το 2055

Το αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας παρουσιάστηκε σήμερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η παρουσίαση των έκτακτων μέτρων σε επτά άξονες για να «θωρακιστεί» -και- η Αττική από τη λειψυδρία έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Όπως ξεκαθαρίστηκε, το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη.

Δρομολογούνται έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το μεγάλο έργο είναι ο «Εύρυτος», δηλαδή η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, που θα βοηθήσει στην προμήθεια νερού στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, μέχρι το 2055.

Λειψυδρία: Αναλυτικά τα επτά μέτρα

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το σχέδιο βασίζεται σε επτά πυλώνες, που περιλαμβάνουν:

Ενεργοποίηση γεωτρήσεων σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με εκτιμώμενη συνεισφορά 150 εκατ. κυβικών μέτρων νερού ετησίως.

Αγωγός ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ), για διασύνδεση με υποδομές αφαλάτωσης.

Χερσαία μονάδα αφαλάτωσης, με δυναμικότητα 87,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο.

Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης σε γεωργικές περιοχές.

Εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου που παραμένει αμετάβλητο από τη δεκαετία του ’80, για μεγαλύτερη ευελιξία και προσέλκυση νέων στελεχών.

Κωδικοποίηση και εξυγίανση των 110 Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που δεν υπάγονται στην ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Πρόγραμμα έργων σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές, με 151 παρεμβάσεις ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Λειψυδρία: Τι ανακοίνωσε το υπουργείο

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: «Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου Εύρυτος θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029, σε περίπου τέσσερα έτη από σήμερα, και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ θα αξιοποιήσει και θα ενεργοποιήσει γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου:, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα:

Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και

Χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:- Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. -Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.